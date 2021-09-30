Melody'nin oyunu! 14 yıllık yalan şok etti / 30.09.21

Sabah

Amerika'da 14 yıl önce tanışarak evlendiği eşini öğretmen sanıyordu, gerçek Türkiye'ye döndüğünde ortaya çıktı. 1990'da ABD'ye giden Fazıl Y., burada tanıştığı Melody A. ile 2007'de evlendi. Kadının iki kızıyla birlikte ailece Türkiye yerleşen Fazıl Y., öğretmenlik diploması sahibi olduğunu bildiği karısının özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak işe başlamasını sağladı. Ancak okuldan gelen bir telefonla dünyası başına yıkıldı. Diplomanın sahte olduğunu öğrenen adam, karısının itirafıyla da karşı karşıya kalınca soluğu adliyede aldı. Boşanma davası açan Fazıl A., sahtecilik ihbarında da bulunduğu eşinin ve kızlarının Türk vatandaşı olmadıklarını, ülkelerine geri gönderilmelerini istedi.