Meme büyütme ameliyatı nedir?

Op. Dr. Berker Büyükgral, meme büyütme ameliyatı hakkında bilgiler veriyor: “Genetik ya da gelişimsel problemler nedeniyle kadınların göğüsleri yeteri kadar gelişmeyerek küçük kalabilmekte. Bunun dışında kilo alıp verme, doğum ve emzirme sonrası göğüslerde hacim kaybı yaşanabilir. Göğüslerin biri diğerinden bir miktar daha küçük de olabilir. 18 yaşını doldurmuş, operasyona engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi olmayan her bayan göğüs büyütme operasyonu olabilir. Kullanılan protezin kalitesi önemlidir. En son teknoloji ile üretilmiş, FDA onayı bulunan, kaliteli protezler ile yapılan göğüs büyütme operasyonları son derece sağlıklıdır”.