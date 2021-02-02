Meme küçültme ameliyatı nedir?

Uzmanlara göre estetik olarak standartlardan büyük olan memeler kadınlarda kozmetik psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açıyor. Büyük memeler omuz ve sırt ağrısına neden oluyor. Bu ameliyatlar öncesi yaşa uygun olarak meme görüntülenme işlemi uygulanıyor. Meme küçültme ameliyatında uygulanacak teknik memenin büyüklüğü, hastanın yaşına ve deriyle beraber deri altı kalitesine göre belirleniyor. Mümkün olduğu kadar en az izin olduğu cerrahi yöntem tercih ediliyor. Meme küçültme ameliyatı 2-3 saat sürmekte. Genellikle bir gece hastanede kalmanız istenir. İlk dönemler ağır fiziksel aktiviteden uzak durulması ve evde istirahat edilmesi tavsiye edilir.