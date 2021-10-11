Memur-Sen'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması: 3600 ek gösterge için o tarihte start verilecek / 11.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği 3600 ek gösterge konusuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm memurları ilgilendirecek düzenlemeyle ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak ve 3600 ek gösterge sistematiğini düzenleyecek çalışma için Bakanlık ile mutabakatın sağlandığını bildirdi. Ali Yalçın ayrıca, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda Kasım ayında buna ilişkin bir start verileceğini açıkladı. Peki 3600 ek gösterge detayları neler? 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte detaylar...