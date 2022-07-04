Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu? / 04.07.22

Son dakika emekli ve memur Temmuz zammı haberi geldi. Emekli zammı ve memur enflasyon farkı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli oldu. TÜİKin açıklağı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı netleşti. Milyonlarca kişi, Emekli maaşı, memur zammı ne kadar oldu sorularına yanıt arıyordu. Öte yandan Haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşen Temmuz zammı ile birlikte masada sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zam yer alıyor. Tablo tablo bütün maaş hesapları birazdan Sabah.com.trde olacak...