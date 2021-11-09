Meral Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'a sahip çıktı! Şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon / 09.11.21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkanın şehit ağabeyinin bacısına küfür etmesi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Grup toplantısında konuşan Akşener, olayı provokasyon olarak yorumladı, Türkkanın ahlaksızlığını Hislerine yenik düştü sözleri ile basite indirgedi. Akşener, Türkkanın görüntüleri montaj olarak yorumladığı ve inkar ettiği açıklamasını görmezden geldi, açık yüreklilikle özür dilediğini ifade etti. Akşener, Türkkanın kendisinden dilediği özrü şehit ailesinden dilemiş gibi anlatarak çarpıtma yoluna gitti.