28 Şubatta başörtüsü yasağı kararını onaylayacağını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsü ile ilgili kısıtlamaların yaşandığı dönemde yanlışların karşısında durduğunu, bedeller ödediğini söyledi. AK Partinin çabasıyla başörtüsü serbestisi gelirken, Bir metrelik bez parçası diyen Kılıçdaroğlu soluğu Anayasa Mahkemesinde aldığını unutarak, Başörtüsü sorununu ben çözdüm demişti. Millet İttifakının iki ortağının geçmişlerini unutarak yaptığı başörtüsü çıkışları dikkat çekti. Öte yandan Akşener, Kılıçdaroğlunun başörtüsü için kanun teklifi çıkışını da gereksiz bulduğunu sözlerine ekledi.