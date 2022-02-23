Meral Akşener'den kriz çıkartacak sözler: 'İYİ Parti olmasaydı...' diyerek CHP'ye mesaj verdi! / 23.02.22

İYİ Parti ve CHP kameralar önünde İttifakta problem yok imajı çizmeye çalışsa da, Kemal Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı çıkışı ve 6lı yuvarlak masa toplantısı sonrası perde arkasında iki parti arasında yaşanan gerilimin yükseldiği ifade ediliyor. Bunun açık bir örneği; bugün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener tarafından dillendirildi. Akşener, İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor” dedi. Bu sözler CHPye açık bir gönderme olarak yorumlandı.