İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden ayrılan ve kendisini de istifaya çağıran yol arkadaşlarını satın alınmış iradeler diyerek hedef alan Akşener, Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım ifadelerini kullandı. Akşenerin çıkışının ardından partide adaylık yarışı başladı! İYİ Parti Grup Başkan vekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, genel başkanlık için aday olacağını açıkladı!