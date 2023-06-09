28 Mayıs seçiminin Başkan Erdoğan mutlak galibiyetiyle sonuçlanması, 8li koalisyonda büyük bir yıkıma neden oldu. CHPde Kemal Kılıçdaroğlunun yaptığı MYK değişikliğini yeterli bulmayan parti içi muhalefet, Olağanüstü Genel Kurul için nabız yokluyor. Kurultay sürecine hazırlanan İYİ Partide de hareketlilik başladı. Seçim sürecinde partiden Yavuz Ağıralioğlunun istifasıyla başlayan değişim sancıları, seçim yenilgisiyle hararetlendi. Son olarak Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin diyerek istifa çağrısında bulundu.