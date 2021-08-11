Meral Akşener'i eleştirdi, İYİ Partililerin saldırısına uğradı: Sizi Meclis'e CHP sokmadı mı? / 11.08.21

Sabah

Meral Akşener'in Sivas'ın Zara ilçesine ziyareti sırasında eleştiride bulunan bir vatandaşa İYİ Partililer saldırdı. Vatandaş polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Mustafa Etiş isimli vatandaş, "Bana bağırmayın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı. Kendisi FETÖ'cüdür" ifadeleri ile tepki gösterdi.