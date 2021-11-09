Meral Akşener'in yalanı çöktü! Korucu başkanı dediği kişi özel güvenlik görevlisi çıktı! / 09.11.21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Mecliste yaptığı açıklamada Bingöl ziyareti sırasında Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yenerin kendisine bir not verdiğini söyledi. Akşener, elindeki notu korucuların talepleri olarak niteledi ve iktidarı eleştirdi. Akşenere İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnceden jet hızı ile tepki geldi. İnce, Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız? dedi.