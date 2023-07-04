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Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi! / 04.07.23

Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi! / 04.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi! / 04.07.23

Sabah 01:19
02

Bakan Tunç’tan kira açıklaması: Kira artışı yüzde 25’i geçemez / 04.07.23

Sabah 00:50
03

Bakan Koca'dan kızamık salgını ve 'Suriyeli doktor' iddialarıyla ilgili açıklama / 04.07.23

Sabah 01:39
04

Bestler-Dereler'de teröristlere darbe! İşte saniye saniye o anlar; / 04.07.23

Sabah 00:51
05

Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Namertlik ve soysuzluktur / 04.07.23

Sabah 00:30
06

CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: "İlginç bir gün olacak" / 04.07.23

Sabah 01:10
07

Kılıçdaroğlu'nu eleştirenin üstü çiziliyor! Aytuğ Atıcı görevden alındı / 04.07.23

Sabah 01:53
08

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı / 04.07.23

Sabah 00:44
09

FETÖ’cü ‘Abdullah’, ‘Amerikalı Allen’e dönüştü, yine de polisten kaçamadı / 04.07.23

Sabah 02:01
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