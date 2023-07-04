CHPnin fonlandığı Tele 1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Öcalana övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ’cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek’i hedef göstermeye başladı. Ramazan Çiçekin terör örgütleriyle iltisaklı kişiler tarafından hedef haline getirilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul Adliyesinde göreve başladığı günden beri terör örgütlerinin kritik dosyalarında görev yapan, birden çok darbe teşebbüsü dosyasında, şehit Savcı Selim Kiraz davasının duruşmasında, FETÖ firarisi Cevheri Güven’in Twitter hesabına erişim engeli getirilmesi gibi kritik kararlara imza atan hakim Ramazan Çiçek ve ailesi, Can Dündar, Cevheri Güven, Akın Atalay gibi isimler tarafından tehditlere maruz kalmıştı. Benzer tehditler daha öncesinde TiP milletvekili Ahmet Şık tarafından da yapılmıştı.