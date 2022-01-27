Merkez Bankası 2022-2023 enflasyon tahminleri belli oldu! TCMB Kavcıoğlu: Cari işlemler hesabı 2022'de fazla verecek / 27.01.22

Son dakika haberi...Merkez Bankası TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu olan Enflasyon Raporu 2022-Iin tanıtımı amacıyla sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Özellikle gelişmiş ülkeler için enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Arz ve tedarik sorunlarının henüz düzelme eğilimine girmediği, enflasyonu artırıcı yönde etki etmeye devam ettiğini değerlendiriyoruz dedi. Kavcıoğlu ayrıca, cari işlemler hesabının 2022 yılında fazla vereceğinin öngörüldüğünü açıkladı. Bununla beraber Merkez Bankasının 2022 ve 2023 enflasyon tahminleri belli oldu.