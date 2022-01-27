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7/24 Dinle Sabah Merkez Bankası 2022-2023 enflasyon tahminleri belli oldu! TCMB Kavcıoğlu: Cari işlemler hesabı 2022'de fazla verecek / 27.01.22
Merkez Bankası 2022-2023 enflasyon tahminleri belli oldu! TCMB Kavcıoğlu: Cari işlemler hesabı 2022'de fazla verecek / 27.01.22

Merkez Bankası 2022-2023 enflasyon tahminleri belli oldu! TCMB Kavcıoğlu: Cari işlemler hesabı 2022'de fazla verecek / 27.01.22

Sabah

150 Bölüm | 08:11:30
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01

Merkez Bankası 2022-2023 enflasyon tahminleri belli oldu! TCMB Kavcıoğlu: Cari işlemler hesabı 2022'de fazla verecek / 27.01.22

Sabah 01:11
02

Vitor Pereira Fenerbahçe'nin yıldızını Everton'a götürüyor / 26.01.22

Sabah 00:59
03

Galatasaray'da 2 ayrılık kesinleşti! Sezon başı gelmişti... / 19.01.22

Sabah 00:58
04

Galatasaray'da Burak Elmas'a ibra tehlikesi! / 22.01.22

Sabah 01:27
05

Galatasaray'da Burak Elmas'a isyan: Hani verdiğin sözler / 25.01.22

Sabah 01:42
06

Hatalı gol yiyen Berke Özer, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! / 23.01.22

Sabah 01:04
07

Salih Uçan'a Süper Lig'den talip! Konyaspor devreye girdi / 21.01.22

Sabah 01:06
08

Galatasaray'da Omar sevinci! 13 ay sonra dönüyor / 27.01.22

Sabah 00:59
09

Galatasaray'da korku tüneli / 18.01.22

Sabah 02:00
10

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Bunu başaran son hoca İsmail Kartal... / 13.01.22

Sabah 01:05
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