Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi / 28.07.22

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Enflasyon Raporu 2022-III sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, IMFnin tüm ülkelerde büyümeyi aşağı yönlü güncellerken, Türkiyenin yukarı yönlü güncelleme alan tek ülke olduğunu belirterek, Dünyada resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Tüm dünya resesyondan etkilenecektir, ancak buna en az tepki verecek ülke Türkiyedir. Dünyadaki gelişmeler bizi etkiliyor, son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası dedi. Öte yandan Merkez Bankası 2022-2023-2024 yılı enflasyon tahminleri belli oldu.