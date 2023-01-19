Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi...Ocak 2023 TCMB toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Bu karar 2023 yılının ilk faiz kararı oldu. Öte yandan faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu? İşte detaylar...