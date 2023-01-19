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7/24 Dinle Sabah Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu? / 19.01.23
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu? / 19.01.23

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu? / 19.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu? / 19.01.23

Sabah 02:43
02

Trabzonspor'da Djaniny yolcu! / 13.01.23

Sabah 00:51
03

Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı / 19.01.23

Sabah 02:39
04

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan VAR kayıtları ve yabancı hakem açıklaması: Güven için... / 19.01.23

Sabah 02:40
05

14 Mayıs'ın yol haritası! 2 seçenek var, işte kritik tarihler... / 19.01.23

Sabah 01:31
06

CHP'li Aydın BŞB'de 'görevi kötüye kullanma' davasında karar çıktı! ASKİ Müdürü’ne ve bürokratlarına ceza yağdı / 19.01.23

Sabah 01:33
07

‘8 liseli kampüs’ün temeli yarın atılıyor! Binlerce öğrenci faydalanacak / 19.01.23

Sabah 01:16
08

Faturalara yansıyacak! EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödeme süreci başladı / 19.01.23

Sabah 01:07
09

5200 konut için kura çekimleri başladı / 19.01.23

Sabah 01:27
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