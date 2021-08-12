Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz kararı sonrası kritik mesajlar! / 12.08.21
Sabah
Son dakika haberi...Piyasaların beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ağustos 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Geçen ay Merkez Bankası faizi sabit bırakırken gözler Ağustos ayı PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrilmişti. Açıklanan karar ile birlikte TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 19 seviyesinde bırakarak değişikliğe gitmezken, faiz toplantısı sonrası karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.