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7/24 Dinle Sabah Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı | Video /21.07.2022
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı | Video /21.07.2022

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı | Video /21.07.2022

Sabah

150 Bölüm | 08:12:38
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı /21.07.2022

Sabah 04:41
02

Joao Pedro kadroya alınmadı! Fenerbahçe için geliyor... / 18.07.22

Sabah 00:30
03

Trabzonspor Boyata transferinde sona geldi! / 14.07.22

Sabah 00:29
04

Galatasaray Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak! / 19.07.22

Sabah 00:39
05

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’ın önceliği Amadou Diawara / 17.07.22

Sabah 00:38
06

Tiago Çukur rakibi bozar / 12.07.22

Sabah 00:40
07

Süper Lig'de eskiye rağbet dönemi / 07.07.22

Sabah 01:17
08

Bakan Çavuşoğlu Suriye hakkında net konuştu: Kimseden icazet almayız; flaş Irak açıklaması / 21.07.22

Sabah 02:00
09

HDP'nin seçim sponsoru Kandil! İtirafçı terörist tek tek anlattı: Demirtaş'a 16 milyon dolar / 21.07.22

Sabah 01:27
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