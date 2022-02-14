Merkez Bankası yeni FAST kararını açıkladı: Tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabilecek / 14.02.22

Son dakika haberi...Merkez Bankası yeni FAST kararını duyurdu. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, FAST Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. FAST’a entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL’ye kadar işlem yapılabilecektir denildi. Bunun yanında Merkez Bankası FAST sisteminde normal işlemlerde de önümüzdeki haftadan itibaren limitin de yükseltildiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...