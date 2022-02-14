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7/24 Dinle Sabah Merkez Bankası yeni FAST kararını açıkladı: Tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabilecek / 14.02.22
Merkez Bankası yeni FAST kararını açıkladı: Tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabilecek / 14.02.22

Merkez Bankası yeni FAST kararını açıkladı: Tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabilecek / 14.02.22

Sabah

150 Bölüm | 08:11:30
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Merkez Bankası yeni FAST kararını açıkladı: Tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabilecek / 14.02.22

Sabah 01:21
02

Giresunspor'da Sankhare’nin maskesi çabuk düştü / 10.02.22

Sabah 01:31
03

Türkiye’nin Los Galacticos’u: Adana Demirspor / 08.02.22

Sabah 01:01
04

Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra istifa sesleri! Norveç bayrağına tutanak... / 06.02.22

Sabah 01:34
05

Komple skorer: Emrehan Gedikli / 09.02.22

Sabah 01:12
06

Hamsik için karar zamanı / 12.02.22

Sabah 02:00
07

Trabzonspor'a yeni İspanyol stoper! Lazio'nun oyuncusu... / 04.02.22

Sabah 01:17
08

Torrent'ten bomba sözler! "G.Saray iyi gitmediği buradayım yoksa aynı kişi devam ederdi" / 13.02.22

Sabah 01:01
09

Vitor Pereira Fenerbahçe'nin yıldızını Everton'a götürüyor / 26.01.22

Sabah 00:59
10

Süper Lig'de musluğu kıstık! / 11.02.22

Sabah 00:56
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