Mescid-i Aksa İmamı bugünü işaret etmişti: İsrail Mescid-i Aksa saldırıları ile neyi amaçlıyor? / 10.05.21

İsrail, Mescid-i Aksaya baskın düzenleyerek Filistinlilere yönelik sistematik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 1 kişi şehit olurken 200den fazla yaralı olduğu bildirildi. Harem-i Şerifin hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yapılırken, İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırılara Türkiyeden çok sert tepki geldi. Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç, İsrailin baskın ve saldırılarıyla ilgili sabah.com.trye flaş açıklamalarda bulundu. Haydar Oruç, yaşanan gelişmelerin İsrailin Doğu Küdüsü kuşatma projesinin bir parçası olduğunu belirtti ve çarpıcı sözler söyledi.