Mesleği eğitimde kalfalık ücretini devlet karşılayacak / 16.08.21

Sabah

İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle "yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini" içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişim sektöründe 3700 lira sigorta prim desteği veriliyor.