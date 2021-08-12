Mesut Özil ve Pereira için çarpıcı sözler! 'Bağıran, çağıran, kavga eden...' / 12.08.21

Sabah

Süper Lig'de yeni sezon yarın (13 Ağustos Cuma) başlıyor. Sarı-lacivertliler lige pazar günü Adana Demirspor deplasmanında açacak. Transfer döneminin ses getiren Adana ekibi ile oynanacak müsabaka öncesinde Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Pereira'nın 3-4-3 taktiğinden Mesut Özil'in oyun liderliğine kadar birçok konuda analizler yapan usta yazarlar, Kanarya'nın forvet bölgesindeki eksikliğine de dikkat çekti. İşte detaylar...