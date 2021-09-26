Meteoroloji önümüzdeki haftayı işaret etti ve uyardı! "5 gün boyunca sürecek" / 26.09.21

Sabah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta Salı günü itibarıyla beş gün boyunca birçok il yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ülke genelinde artış göstereceği bildirilirken yağışlı havanın İstanbul’da da etkili olacağı kaydedildi. İşte Meteoroloji’nin önümüzdeki hafta için yayımladığı hava durumu tahminleri ve detaylar...