Meteoroloji'den 'Batı Karadeniz' için sel uyarısı: 15 saat boyunca çok kuvvetli olacak... / 01.09.21

Sabah

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sel uyarısında bulundu. Açıklamada, "Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " denildi.