Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Karadeniz’de kuvvetli yağış, Güneydoğu’da toz taşınımı / 08.08.21

Sabah

Son dakika hava durumu haberine göre yurdun Karadeniz başta olmak üzere bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışların sel ve su taşkınlarına neden olma ihtimali var. Güneydoğu ise toz taşınımı riski ile karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.