Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak... / 07.09.21

Sabah

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor. Öte yandan, Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'nin yurt geneline yönelik yaptığı son dakika hava durumu tahminleri ve beklenen sıcaklık değerleri