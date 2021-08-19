Meteoroloji'den kritik sel uyarısı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor... / 19.08.21

Sabah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava tahminleri raporunda, bazı iller için sel, su baskını ve dolu yağışı beklendiği bildirildi. Yağışların akşam saatlerinden sonra etkili olacağının belirtildiği uyarıda, hangi illerin risk altında olduğu sıralandı. Yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan yağışların ardından MGM yaptığı açıklamada Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti. İşte bölgelere ve bazı illere göre hava durumu...