Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarıları peş peşe geldi! O iki ile dikkat... / 04.10.21

Sabah

Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamasında, haftanın ilk günü için birçok ile alarm verildi. İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok şehirde yağışlı havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların ise bu hafta içerisinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli seyredecek olan yağış beklentileri nedeniyle bu iki şehir için sel uyarısı geldi. İşte bugüne ilişkin hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları...