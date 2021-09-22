Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Başlıyor / 22.09.21

Sabah

Son dakika: Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalırken, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklenirken sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte son dakika hava sıcaklıkları ve bazı illerde hava durumu uyarıları