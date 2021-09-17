Meteoroloji'den son dakika | İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı... Hafta sonu plan yapmadan önce aman dikkat! / 17.09.21

Sabah

Meteoroloji'den yurt genelinde birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılara göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 16 ilde hafta sonu sağanak yağış beklendiğini bildirdi.