Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm / 30.03.22

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı geliyor. Yarına dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 28 il için sarı kodlu alarm var. İşte son dakika hava durumu bilgisinin ayrıntıları...