Metro saldırganı Emrah Yılmaz annesini bile rehin almış / 28.11.21

Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattında tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşattıktan sonra tutuklanan saldırgan Emrah Yılmazın ailesine de kabus yaşattığı ortaya çıktı. Yılmaz, daima kötü bir evlat oldu. Tehditlerine maruz kaldıkları oğulları hakkında aile uzaklaştırma kararı aldırdı. Öyle ki babası oğlunun cezaevine dahi girmesini istedi. Saldırgan, anne ve babası şikayetçi olunca geri çekmelerini istedi. İstediğini alamayınca ölümle tehdit etti. SABAHın ulaştığı detaylara göre Emrah Yılmaz, daha da ileri gidip 2018de annesini rehin aldı. Bu nedenle 2 yıl 12 ay hapis cezasına mahkum olup cezaevine de giren saldırgan için mahkemenin sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, hal ve hareketleri nedeniyle indirim de uygulamadığı belirlendi.