MHK Danışmanı Jaap Uilenberg SABAH'a konuştu: Sergen Yalçın sözleri! "Hakemlere büyük baskı yapıyor" / 02.09.21

Sabah

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg SABAH Spor'a Türk hakemliğini ve gördüğü problemleri anlattı. Uilenberg, "Türkiye'de bazı teknik direktörler tarafından oyuncuya 'Hakeme baskı yap, itiraz et' diye taktik veriliyor. Bu çok acı bir şey!.. Dördüncü hakemin, Sergen Yalçın'a yönelik 'El kol oynatma' sözleri hiç doğru değil. Ama bunu neden söylediğini de iyi anlamamız gerekiyor." dedi.