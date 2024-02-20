MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Danıştayın kararlarına sert tepki gösteren Bahçeli, Danıştay 5.Daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken 5.Daire üyeleri maklube mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardı? FETÖcüleri aklamak vatana, millete ve adalete ihanet değil midir? FETÖcüleri göreve iade etmek cinayet değil midir? FETÖye merhamet şehitlerimize hakaret değil midir? Danıştay 5.Dairesi adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. ifadelerini kullandı.