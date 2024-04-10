Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Bayram Namazı sonrası Alparslan Türkeşin mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti’deki olağanüstü kongre sürecini değerlendirdi. Aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e seslenen Bahçeli, “Meral Akşenerin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiyenin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” dedi.