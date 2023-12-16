MHP Lideri Bahçeli, il başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk milletinin takdiriyle 31 Mart eşiği sağ salim aşılacaktır. MHP 31 Martta Türkiye Cumhuriyetinin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik sınır hattı olarak görecektir. 3 belediye fazla 5 belediye fazla almadan ziyade ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum. ifadelerini kullandı. Bahçeli, AK Partiyle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. dedi.