Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, SABAHın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakındaki gidişattan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yeniden aday olmasına, CHP kongresine ilişkin iptal kararından CHPnin yargı kararlarına karşı tutumuna ve terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve devamından yana olduğunu söyleyen Bahçeli, CHPyle ilgili ise, Hukuka saygı duymak gerekir. CHPnin Mahkeme kararını tanımıyoruz diye bir olayı olamaz ifadelerini kullandı.