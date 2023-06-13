MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi MHPnin oylarını yüzde 2-3 bandında gösteren anket şirketlerine sert tepki gösteren Bahçeli, Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler aldırmadı. Bitti dediler, güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi görmezden geliyor, biz alayını birden görüyor yaklaşan hesap vaktini bekliyoruz. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlunun köylü seçmen ifadelerine de tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu özür dilemeli dedi.