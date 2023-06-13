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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Köylü seçmen' ifadelerine sert tepki: Kılıçdaroğlu özür dilemeli! / 13.06.23

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Köylü seçmen' ifadelerine sert tepki: Kılıçdaroğlu özür dilemeli! / 13.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Köylü seçmen' ifadelerine sert tepki: Kılıçdaroğlu özür dilemeli! / 13.06.23

Sabah 01:18
02

Rekor kıran borsada halka arzlar da zirvede / 13.06.23

Sabah 01:05
03

Köpek dehşeti! / 13.06.23

Sabah 01:34
04

Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif... / 13.06.23

Sabah 00:55
05

Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Fırsatçılara ceza yağdı / 13.06.23

Sabah 01:02
06

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar... / 13.06.23

Sabah 03:08
07

CHP’li başkanın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı / 12.06.23

Sabah 01:06
08

Emine Erdoğan’ın çağrısıyla onbinlerce çocuk işçinin hayatı kurtuldu / 12.06.23

Sabah 00:56
09

Bakanlık kurala uymayanlara ceza yağdırdı! / 12.06.23

Sabah 01:22
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