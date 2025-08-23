Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Gazzenin önce işgali, müteakiben ilhak planı devreye alınmıştır. Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır. Uluslararası insani hukuk ayaklar altındadır. Dünyanın Gazzedekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğu tartışmasızdır. açıklamasında bulundu. Bahçeli ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özele de sert tepki göstererek, Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır. dedi.