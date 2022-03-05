MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! "Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz" / 05.03.22

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatamandan CHP ve İYİ Partiye sert tepki gösterdi. Büyükataman açıklamasında: İYİ Parti ve CHP ise Türk milletinden özür dilemek yerine, aynı kelimelerle ve sıcağı sıcağına Türkiyeyi hedef almıştır. Önce İYİ Parti Başkanı, ardından da CHPnin gamlı baykuşu Faik Öztrak, devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S-400lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Zilletin, tek hava ve kara savunma sistemi; ABD ve ABnin kendilerine bahşedeceği iktidarlarında Türkiyeye kimsenin saldırmayacağı kandırmacasıdır. Bunun adı ihanettir, mandacılıktır. Batsın sizin siyasetiniz, hırslarınız. ifadelerini kullandı.