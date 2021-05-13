MHP'li isim Ali Babacan'a ateş püskürdü: Bu adama ne denir ki! Sadakatleri başka yere bunu itiraf etti... / 13.05.21

Ali Babacanın ihanetini itiraf etmesinin ardından tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Babacanın, AK Parti Milletvekili olduğu dönemde Millet İttifakının aday çalışmalarının merkezinde olmasına CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, En yakınına ihanet eden, devleti, milleti de satar sözleri ile tepki göstermişti. Sabah.com.trye konuşan bir başka isim MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül oldu. Bülbül, Böyle bir şahsın; millete, memlekete, milli politikalara, milletin sıkıntılarına karşı emin bir tavır içinde olması, millete sadakatle görevini yerine getirmesi mümkün değildir. dedi.