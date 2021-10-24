Mike Tyson’dan ringe dönüş açıklaması! Rakibi Jake Paul ya da Logan Paul olacak iddiası… / 24.10.21

Sabah

Boks dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Fury – Wilder maçlarının ardından da şimdi de efsanevi boksör Mike Tyson ringe dönüyor. 55 yaşındaki Demir Mike lakaplı Mike Tyson, şubat ayında ringe döneceğini ve rakibinin de çok sansasyonel bir isim olacağını ifade etti. İddialara göre Mike Tyson, Jake Paul ya da Logan Paul kardeşlerden bir tanesiyle ringde dövüşecek. İşte gündeme gelen iddialar ve Mike Tyson’ın flaş sözleri…