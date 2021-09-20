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7/24 Dinle Sabah Mikro işletmeler korumaya alındı! 140 bin esnafa 17 milyar liralık faiz indirimli kredi / 20.09.21
Sabah

Mikro işletmeler korumaya alındı! 140 bin esnafa 17 milyar liralık faiz indirimli kredi / 20.09.21

Sabah

Hükümet, salgınla mücadele döneminde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa, küçük işletmelere dört koldan sahip çıktı. KOSGEB de salgın döneminde de kesintisiz olmak üzere küçük işletmelere, girişimcilere yılda 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladı. Bu yıl 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.
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