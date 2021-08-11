Milas yangınından etkilenmişti! Yeniköy Termik Santrali devreye alındı / 11.08.21

Sabah

Son dakika bilgisine göre Milas’taki yangının etkilediği Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri tekrar devreye alındı. Daha önce Kemerköy Termik Santrali devreye alınmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız." dedi. Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları da 3 ay ertelendi. Buradaki santraller Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 2'sini karşılıyor.