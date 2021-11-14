Millet İttifakı'nda HDP çatlağı büyüyor! CHP HDP ile ittifak kurarsa biz olmayız / 14.11.21

Son dakika haberler... 24 Haziran seçimlerinde HDPyi resmi olarak ittifaka dahil etmedikleri halde seçimlerde iş birliği yaparak adaysızlık yöntemiyle fiilen oluşturdukları ortaklığı görmezden gelen İYİ Partide yeni dönem için de kelime oyunları ve HDP ortaklığı ihtimalleri üzerinden çatlak sesler çıkmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz 24 Haziranda razı oldukları gayriresmi ortaklığa rağmen önümüzdeki seçimlerde CHPnin HDPyi ittifaka dahil etmek istemesi durumunda yalnız kalacağını belirtti.