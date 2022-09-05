CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in katıldığı bir programda ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz’ çıkışı Millet İttifakı’nda yeni bir krize neden oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuzağıralioğlu, Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? diyerek tepkisini dile getirdi. İYİ Parti’den gelen bu tepki “Millet İttifakı’nda yeni bir kriz mi yaşanıyor?” sorusunu beraberinde getirdi. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen, konuyla ilgili sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. İsmail Ok, “Sürpriz değil! Yerel seçimlerde de aynısını yaptılar” ifadelerini kullanırken, Erkan Akçay, Terör örgütünün uzantısına bakanlık vermeyi normal görüyorlar. Bu millete ihanettir. dedi. Mehmet Sevigen ise, ittifaka ilk olarak İYİ Parti’nin ihanet edeceğini belirtti.