Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı / 30.05.22

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van gezisi sırasında bir vatandaşın “Selahattin Demirtaş’ın istiyoruz” demesi üzerine “İnşallah” cevabını verdi. Siyasiler ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Mansur Yavaş geri adım attı, Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili kamuoyuna yapılan duyuru ise Millet İttifakında yeni bir krizin kapısını araladı. ABBden yapılan duyuruda, Mansur Yavaş’ın konunun muhatabı olmadığı aktarıldı. Olayın yankıları sürerken HDP cephesinden Yavaş’ın diyaloğuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…