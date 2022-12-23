CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhaneye geçmesine ilişkin, Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı ifadelerini kullanmıştı. Meral Akşener, konuk olduğu bir programda CHP liderinin açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. ifadelerini kullandı.