Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP'li Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki ismi açıkladı: Başka yolu yok... / 24.05.22

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Millet İttifakının adayı olacak şekilde hareket etmesi ile kulisler yeniden hareketlendi. Kılıçdaroğlunun, Gönlümüzdek aday yerine CHPnin adayı ifadesinin kullanılmasını istediği belirtiliyor. CHP kulislerini en iyi bilen isimlerden CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, son gelişmeleri sabah.com.trye değerlendirdi. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlunun kafasındaki ismi açıkladı, Akşenerin kabul etmeyeceğini söyledi. Sevigen, çarpıcı ifadeler kullandı, Kılıçdaroğlunın başka yolu yok. dedi.