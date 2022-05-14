'Milli arı projesi'ne saldırı! Üstün arı genlerini çaldılar / 14.05.22

Tekirdağın Şarköy ilçesinde Türk Arı Gen Çalışmalarının yapıldığı alanda onlarca arı kovanının tahrip edilmesi sonucu 4 milyon arının katledilmesi ve üstün arı ırklarının çalınması ile ilgili soruşturma genişletildi. Arı ırkı hırsızlığı için özel ekip kuruldu. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya SABAHa konuşarak, Bu çok önemli bir olay. Arı ırkı çok önemli. Bu projeye kim göz dikti. Projenin rakipleri mi yoksa uluslarası boyutu var mı. Tüm bunlar için özel teknik ekip kuruldu. Kılı kırk yaracağız suçlu ya da suçluları en kısa sürede yakalayacağız dedi. Projenin başındaki isim olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz da Çalınan bal yada kovan yok. Tamamen genetik ve bilgi içerikli proje hırsızlığı dedi.